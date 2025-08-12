Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfall mit Fahrradfahrer, Unfallflucht, rücksichtsloser Motorradfahrer unterwegs und Einbruch in Bank

Heilbronn-Böckingen: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt In Heilbronn-Böckingen kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer. Gegen 19:15 Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Volvo die Ludwigsburger Straße und übersah im Kreisverkehr "Am Sonnenbrunnen" vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne einen von links kommenden 55-jährigen Fahrradfahrer. Dieser prallte gegen den vorderen linken Radkasten des Pkw und schlug anschließend auf der Windschutzscheibe auf. Der Radfahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens an den Fahrzeugen ist bislang nicht bekannt.

Obersulm-Willsbach: Unfallflucht an Kreuzung - Zeugen gesucht Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagnachmittag in Obersulm-Willsbach sucht di e Polizei Zeugen. Gegen 15:50 Uhr stand ein 72-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw auf der Linksabbiegerspur der Marktstraße in Richtung Löwenstein, als ein weißer Kastenwagen mit unbekannter Aufschrift rechts an ihm vorbeifuhr und sein Auto hinten rechts touchierte. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Marktstraße/Weinsberger Straße auf Höhe des Alten Rathauses. Ohne anzuhalten setzte der Fahrer des Kastenwagens seine Fahrt in Richtung Heilbronn fort. Am Fahrzeug des Seniors entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Zeugen, die den Unfall oder das flüchtige Fahrzeug beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Löwenstein-Wüstenrot: Motorradfahrer fährt verbotenes Rennen Nachdem ein 25-jähriger Motorradfahrer am Freitagnachmittag in den Löwensteiner Bergen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtslos unterwegs war, muss er mit mehreren Anzeigen rechnen. Gegen 16 Uhr fuhr der Mann mit einer umgebauten KTM auf der Bundesstraße 39 zwischen Löwenstein-Hirrweiler und Wüstenrot wiederholt mit maximaler Beschleunigung und überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 beziehungsweise 100 km/h um mehr als 50 km/h. Dabei überholte er in unübersichtlichen Kurven, passte seine Geschwindigkeit nicht den Straßenverhältnissen an und fuhr mehrfach auf dem Hinterrad. Ein ziviles Videomotorrad der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg filmte die komplette Fahrt. Motorrad, Smartphone, Führerschein sowie weitere Beweismittel wurden beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts auf illegales Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg wird auch in Zukunft weiter auffällige Motorradfahrer, die die Straße als Rennstrecke nutzen wollen, mit aller Konsequenz überwachen und mit allen rechtlichen Möglichkeiten beanstanden. Zielrichtung der Überwachungsmaßnahmen sind unter anderem die bei jungen Motorradfahrern beliebten Supermotos, bei denen es sich häufig um umgebaute Sportenduros für den Straßengebrauch handelt.

Güglingen: Schließfächer in Bank geplündert - Zeugen gesucht In Güglingen kam es am vergangenen Mittwochabend, 6. August 2025, zu einem Einbruch in eine Bankfiliale. Zwischen 19 Uhr und 22:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu den Räumlichkeiten in der Marktstraße und öffneten zahlreiche Schließfächer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Wertgegenstände in noch unbekanntem Umfang entwendet. Bereits in der Nacht zuvor waren mehrere Personen von einem Anwohner im Bereich der Bankfiliale bemerkt worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6094641). Der Arbeitsbereich Raub-/Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Mittwochabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Bank bemerkt haben, sich unter dem Hinweistelefon 07131 1044444 zu melden. Weitere Details zur Vorgehensweis der Täter können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt werden.

