Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Brand in Zweifamilienhaus

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Brand in Zweifamilienhaus Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Dienstagnachmittag zu einem Brand in Neckargartach. Gegen 15:50 Uhr wurde das Feuer in einem Zweifamilienhaus in der Talstraße gemeldet. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Ein 33-Jähriger musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte die Flammen gegen 16:40 Uhr vollständig löschen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Für die Zeit der Löscharbeiten musste die Frankenbacher Straße, zwischen der Brückenstraße und dem Ortsausgang, zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell