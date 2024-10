Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Neue Eindrücke für die LöschKids der Einheit Kirchhundem

Kirchhundem (ots)

Bisher wurde den Kindern das richtige absetzen eines Notrufs mit den Hilfsmitteln in der Brandschutzerziehung beigebracht. Um zu erleben wie es wirklich abläuft, besuchten vor kurzem, 19 LöschKids mit ihren 5 Betreuerinnen die Leitstelle Olpe und sammelten neue Erfahrungen. Auf der Leitstelle empfing Dirk Dreistein die kleinen Gäste und führte sie durch die Räumlichkeiten im Kreishaus. Er stellte ihnen einen der sogenannten Disponetenplätze vor an denen die Mitarbeiter in 24 Stunden Diensten ihre Arbeit versehen. An diesen Plätzen, werden die bis zu 200 eingehenden Anrufe pro Tag durch einen standardisierten Fragenkatalog abgearbeitet und schon während des noch laufenden Telefonats die zuständigen Einsatzkräfte vom Rettungsdienst und oder Feuerwehr entsandt. Dirk erklärte, dass sie nicht nur Anrufe entgegen nehmen, sondern auch mit den Einsatzkräften vor Ort über Funk kommunizieren. Einsatzkräfte geben Lagemeldung zur Dokumentation ab oder fordern Verstärkung an. Für einige war es auch spannend zu hören, dass man die Leitstelle nicht einfach aus Spaß anrufen kann. Denn auch wenn man seine Telefonnummer unterdrückt wird sie dem Mitarbeitern trotzdem angezeigt und der Missbrauch der 112 kann so dann auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Zum Tagesabschluss waren dann alle Kids noch zur Stärkung im Gasthaus Henrichs um sich mit Pommes und Softdrinks zu stärken.

