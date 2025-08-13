Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Wiese verunreinigt

Heilbronn (ots)

Ravenstein: Wiese mit Altöl verunreinigt - Zeugen gesucht

Wer für die Verunreinigung eines Wiesengrundstücks am vergangenen Wochenende zwischen Merchingen und Bronnacker verantwortlich ist, versuchen aktuell Polizeibeamte des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt in Tauberbischofsheim zu ermitteln. Die unbekannten Täter brachten größere Mengen mineralölhaltige Abfälle auf der Wiese am Langenackergraben kurz vor der Unterführung der Autobahn 81 in Form einer "Acht" aus. Vermutlich haben sie hierzu ein Fahrzeug mit Anhänger genutzt. Der dortige Mutterboden wurde so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass er abgetragen und auf einer Deponie entsorgt werden musste. Da die Strecke häufig als Radweg genutzt wird, hofft die Polizei nun auf Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

