Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Heilbronn (ots)

Mosbach/Diedesheim/Obrigheim: Polizei sucht Verkehrsrowdy Nachdem eine 20-jährige Autofahrerin am Mittwochabend von zwei anderen Verkehrsteilnehmern mehrfach gefährdet wurde, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 23:15 Uhr befuhr die junge Frau mit ihrem VW Polo den Güterhallenweg in Richtung Hammerweg. Auf Höhe des Holzverladeplatzes kam ein bislang unbekannter Pkw mit Calwer Zulassung von hinten herangefahren. Dessen Fahrer fuhr dem Polo sehr dicht auf und betätigte mehrfach die Lichthupe. Dieses Verhalten wiederholte der unbekannte Fahrer im weiteren Verlauf bis zum Kreisverkehr Hammerweg/Herrenwiesenstraße/Industriestraße. Nachdem die 20-Jährige den Kreisverkehr in Richtung Hammerweg verlassen hatte, fuhr sie über die Alte Neckarelzer Straße und die Mosbacher Straße auf die Heidelberger Straße. Am Kreisverkehr am Messplatz fiel ihr der Pkw erneut auf. Außerdem hatte sich ein BMW mit Mosbacher Kennzeichen zu dem Unbekannten gesellt. Die junge Frau verließ mit ihrem Fahrzeug den Kreisverkehr in Richtung Diedesheim, woraufhin ihr der BMW und das unbekannte Fahrzeug folgten. Der Fahrer des BMW begann ebenfalls sehr dicht auf den Polo aufzufahren und überholte ihn, auf Höhe eines Eiscafés, mit überhöhter Geschwindigkeit. Nach dem Überholvorgang bremste der Fahrer den VW aus. Ein Zusammenstoß konnte nur durch eine Vollbremsung verhindert werden. An der Einmündung in Richtung Neckarbrücke nach Obrigheim ordnete sich der Fahrer des BMW zunächst auf der Rechtsabbiegerspur ein und beobachtete wohin die VW-Fahrerin fuhr. Nachdem diese nach links in Richtung Obrigheim abbog, folgte ihr der BMW, wobei ihn der bisher unbekannte Fahrer des zweiten Pkws vorbeifahren ließ. Auch auf der Neckarbrücke setzte der BMW-Fahrer die Nötigungen fort. Auf Höhe der Sparkasse Obrigheim überholte er den Polo erneut und fuhr zunächst mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsausgang davon. Das zweite Fahrzeug blieb hinter der jungen Frau. Kurz darauf kam der BMW allerdings ohne eingeschaltete Beleuchtung zurück, wobei er den Fahrstreifen der Geschädigten nutzte und erst kurz vor einem Zusammenstoß das Licht anschaltete und auf seine Spur auswich. Da es der 20-Jährigen gelang, das Kennzeichen des BMW abzulesen und dieses an die alarmierten Einsatzkräfte weitergeben konnte, konnte der 18-Jährige BMW-Fahrer kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen und identifiziert werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zum zweiten Fahrzeugs, dessen Fahrer die junge Frau bereits im Güterhallenweg nötigte, ist derzeit nur bekannt, dass es sich um ein neueres E-Auto handeln soll und ein Calwer Kennzeichen hat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Geschehens oder mögliche weitere Geschädigte. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell