POL-BO: Fankleidung geraubt - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht unter Pedelec-Fahrern ist es am Samstagmittag, 17. Mai, in Bochum-Querenburg gekommen. Eine Frau wurde leicht verletzt, die Polizei bittet um Hinweise. Nach bisherigen Kenntnissen befuhr eine Gruppe von vier Personen gegen 12.15 Uhr mit ihren Rädern den Radweg am Kemnader See zwischen Heevener Straße und ...

