POL-PDLD: Venningen - Flächenbrand
Venningen (ots)
Feuerwehr und Polizei wurden gestern Nachmittag (17.08.2025, 17 Uhr) wegen einem ca. 70 qm großen Flächenbrand bei Venningen, Gemarkung "In den Schleifäcker" verständigt. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 Zeugen, die Hinweise geben können.
