Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Mehrere parallele Einsätze im Stadtgebiet

Bild-Infos

Download

Leverkusen (ots)

Am 30.07.2025 wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen um 09:27 Uhr durch die Leitstelle der Polizei über einen aufgebrochenen PKW alarmiert, bei dem eine unbekannte Flüssigkeit in dem PKW verteilt wurde. Aufgrund des Meldebildes wurden umgehend Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr, sowie des Rettungsdienstes an die Einsatzstelle entsandt. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Es wurde umgehend ein Trupp unter Atemschutz und Schutzausrüstung zur Erkundung des Fahrzeuges bzw. der Flüssigkeit eingesetzt. Die Erkundung stellte sich als schwierig heraus, weshalb im Einsatzverlauf eine telefonische Kontaktaufnahme zu einem Fachberater aufgenommen wurde. Nach einer weiteren Erkundung konnte die Flüssigkeit identifiziert werden. Somit konnte die Einsatzstelle an die Polizei bzw. den Eigentümer des Fahrzeuges übergeben werden.

Parallel zu diesem Einsatz wurden weitere Kräfte zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Nach Erkundung konnte kein Schaden festgestellt werden, sodass alle Kräfte zeitnah wieder eingerückt sind. Der Grundschutz wurde durch die Einheiten Schlebusch und Bürrig sichergestellt. Insgesamt waren 53 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeuge im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell