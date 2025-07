Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Mehrere parallele Einsätze im Stadtgebiet

Leverkusen (ots)

Am 24.07.2025 wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen um 10:37 Uhr durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn über eine unklare auslaufende braune Flüssigkeit aus einem Kesselwagen informiert. Aufgrund des Meldebildes wurde umgehend durch die Leitstelle beide Berufsfeuerwehrwachen, mehrere Einheiten (Wiesdorf, Bürrig, Opladen, Steinbüchel) der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und der Führungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Auf der Anfahrt wurde die Meldung durch die Deutsche Bahn korrigiert, es handelte sich um Muldenwaggons. Nach Eintreffen der ersten Kräfte wurden insgesamt 20 Muldenwaggons vor Ort gefunden, aus ca. 17 der Waggons lief etwas Flüssigkeit aus. Die Einsatzstelle wurde großräumig abgesperrt, der Schienenverkehr eingestellt, dann konnte die Feuerwehr mit einem Trupp unter Schutzausrüstung zu den betroffenen Waggons vorgehen und die Lage vor Ort erkunden. Nach der Erkundung konnte keine Gefahr festgestellt werden, sodass die Einsatzstelle an die Deutsche Bahn übergeben wurde. Parallel dazu wurde die Leitstelle noch über einen Wasserschaden, einen Heimrauchmelder und einen Einsatz Person hinter Tür alarmiert. Diese Einsätze wurden durch den Grundschutz sichergestellt, dieser wurde durch die Einheiten Wiesdorf, Schlebusch, Rheindorf sowie einer aktuellen Besatzung des Grundlehrganges. Zusätzlich zu den Ereignissen im Stadtgebiet kam es zu einem kurzzeitigen Systemausfall in der Kreisleitstelle Mettmann. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Stadt Leverkusen und dem Kreis Mettmann unterstütze die Leitstelle Leverkusen die Kollegen in Mettmann, sodass alle Notrufe aus Mettmann bedient werden konnten.

An den Einsätzen waren insgesamt 19 Fahrzeuge 52 Einsatzkräfte beteiligt.

