Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Brand in leerstehendem Gebäude Leverkusen Wiesdorf

Leverkusen (ots)

Am 11.07.2025 wurde der Feuerwehr Leverkusen gegen 22:50 Uhr durch einen Notruf eine starke Rauchentwicklung in der Dönhoffstraße in Leverkusen Wiesdorf gemeldet. Aufgrund des Meldebilds wurden durch die Leitstelle umgehend die Einsatzkräfte beider Berufsfeuerwehrwachen sowie ein Führungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Der betroffene Bereich war schwer zugänglich. Vor Ort stellte man nach kurzer Erkundungsphase einen Zimmerbrand in einem eingeschossigen Gebäude fest. Auf Grund der unklaren Lage konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen in dem Gebäude befinden. Die Alarmstufe wurde erhöht und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wiesdorf und Bürrig zur Einsatzstelle beordert. Umgehend wurde eine Personensuche sowie die Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz mit zwei Angriffsleitungen im Brandraum eingeleitet. Das Feuer wurde dementsprechend schnell unter Kontrolle gebracht. Die Vermutung, dass sich noch Personen im Gebäude befinden bestätigte sich nach intensiver Suche nicht. Nach Abschluss der Maßnahmen durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Insgesamt waren bei dem Einsatz 43 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle tätig.

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell