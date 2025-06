Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Einladung zum Stadtfeuerwehrtag in Wiesdorf - Feierliche Ehrungen und 125 Jahre Löschzug Wiesdorf

Am Sonntag, 29. Juni 2025, lädt die Feuerwehr Leverkusen zum diesjährigen Stadtfeuerwehrtag ein. Beginn ist um 10:00 Uhr am alten Feuerwehrgerätehaus in der Moskauer Straße in Wiesdorf.

Im feierlichen Rahmen werden an diesem Tag zahlreiche Mitglieder der Leverkusener Feuerwehren für ihren langjährigen Dienst ausgezeichnet. So erhalten Feuerwehrangehörige für 25- und 35-jährige Pflichterfüllung das Feuerwehrehrenzeichen des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus werden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für ihre 40-, 50-, 60- und sogar 70-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr gewürdigt.

Neben diesen Ehrungen werden auch Beförderungen, Ernennungen, Belobigungen, sowie Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst bekannt gegeben. Zudem werden verdiente Kameradinnen und Kameraden feierlich verabschiedet.

Begleitet wird die Veranstaltung vom Musikzug der Feuerwehr Leverkusen. Erwartet werden neben geladenen Ehrengästen auch Abordnungen benachbarter Löschgruppen.

Programmüberblick:

- Eröffnung - Begrüßung - Totenehrung - Ansprache des Oberbürgermeisters Uwe Richrath - Ehrungen

Der Stadtfeuerwehrtag ist in diesem Jahr zugleich Höhepunkt des Jubiläums zum 125-jährigen Bestehen des Löschzugs Wiesdorf der Freiwilligen Feuerwehr. Bereits am Vortag, Samstag, 28. Juni ab 11:00 Uhr, findet aus diesem Anlass ein öffentliches Familienfest mit Live-Musik, Kinderprogramm und Fahrzeugschau statt - ebenfalls auf dem Gelände an der Moskauer Straße.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie im Veranstaltungskalender der Stadt Leverkusen: https://www.leverkusen.de/veranstaltungskalender/veranstaltungen/hauptkalender/Jahre-Freiwillige-Feuerwehr-Wiesdorf

