Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Brand in leerstehendem Gebäude/ Heimrauchmelder rettet Leben

Bild-Infos

Download

Leverkusen (ots)

Am 19.06.2025 wurde die Feuerwehr Leverkusen gegen 03:16 Uhr in der Nacht durch einen Notruf über einen Knall und eine Rauchentwicklung in der Dönhoffstraße in Leverkusen Wiesdorf alarmiert. Laut Anrufer handelte es sich um ein leerstehendes Gebäude. Aufgrund des Meldebilds wurden durch die Leitstelle umgehend die Einsatzkräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, sowie ein Führungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurde eine Rauchentwicklung durch die Feuerwehr bestätigt, sodass durch die Leitstelle zusätzliche Kräfte zur Einsatzstelle entsandt wurden. Vor Ort stellte man nach kurzer Erkundungsphase einen Feuerschein innerhalb eines Gebäudes fest. Umgehend wurde eine Brandbekämpfung im Innenangriff unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr eingeleitet. Das Feuer wurde dementsprechend schnell unter Kontrolle gebracht.

Während des Einsatzes stellte die Einheit Bürrig den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Nach Abschluss der Maßnahmen durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Gegen 04:38 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen über einen Heimrauchmelder und Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus informiert. Aufgrund der Meldung wurden beide Wachen der Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Wiesdorf. Bürrig und Opladen, der Führungsdienst, sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle geschickt.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung, es wurde eine Person aus einer verrauchten Wohnung gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Bei der Einsatzstelle handelte es sich um Essen auf dem Herd. Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen an die Polizei übergeben.

Insgesamt waren bei beiden Einsätzen 82 Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle tätig.

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell