FW-LEV: Wohnungsbrand in Alkenrath

Leverkusen

Am 04.06.2025 gegen 20:28 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen durch einen Anrufer über den Notruf 112, über ein Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus auf der Alkenrather Straße informiert. Laut Meldendem sollte es sich um eine Rauchentwicklung aus dem 3. OG eines 5 geschossigen Mehrfamilienhauses halten. Laut dem Anrufenden machten sich zudem weitere Personen am Gebäude bemerkbar. Somit waren Menschenleben in Gefahr.

Aufgrund des Meldebilds wurden durch die Leitstelle umgehend die Einsatzkräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, die Einheiten Bürrig, Schlebusch und Steinbüchel der Freiwilligen Feuerwehr, sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich das Meldebild. Aus dem 3 Obergeschoss schlugen bereits Flammen aus dem Fenster. Diese griffen auf die darüber liegenden Geschosse über. Zudem waren Menschen im Gebäude von Rauch eingeschlossen. Sofort wurden die Menschenrettung sowie die Brandbekämpfung mit insgesamt 3 Trupps unter schwerem Atemschutz eingeleitet. Durch die Feuerwehr wurden eine Person mittels Brandfluchthaube über den Treppenraum aus dem Gebäude gerettet. Insgesamt sind 6 Personen dem Klinikum Leverkusen mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur weiteren Kontrolle zugeführt worden.

Während des Einsatzes stellten die Einheiten Rheindorf und Bergisch Neukirchen der Freiwilligen Feuerwehr den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher Zudem stellte die Einheit Wiesdorf die Einsatzstellenlogistik mit Einsatzmaterial und Getränken sicher.

Da mehrere Personen das Gebäude während des Einsatzes verlassen mussten, wurde ein Bus der Wupsi zur Betreuung von insgesamt 20 Betroffenen angefordert und eingesetzt. Hier unterstütze der Rettungsdienst.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Alkenrather Straße in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr vollgesperrt.

Das gesamte Gebäude ist aufgrund des Brandereignisses vorerst unbewohnbar. Durch den Fachbereich 50 konnte ein Teil der Bewohner in Notunterkünften untergebracht werden. Gemeinsam kontrollierte die Feuerwehr mit dem Fachbereich 63 die Einsatzstelle auf durch das Feuer entstandene bauliche Schäden.

Nach Abschluss der Maßnahmen durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Insgesamt waren bei diesem Einsatz 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Ein-satzstelle und 20 Einsatzkräfte im Grundschutz tätig.

