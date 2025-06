Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Brand in einer Lagerhalle

Bild-Infos

Download

Leverkusen (ots)

Am 14.06.2025 gegen 01:56 Uhr in der Nacht wurde die Feuerwehr Leverkusen durch eine automatische Brandmeldung einer Brandmeldeanlage über ein Brandereignis in einer Lagerhalle in Leverkusen Hitdorf informiert. Da sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen mehr im Gebäude befanden, lagen keine weiteren Erkenntnisse vor. Aufgrund des Meldebilds wurden durch die Leitstelle umgehend die Einsatzkräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, sowie ein Führungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert.

Vor Ort stellte man nach kurzer Erkundungsphase einen Feuerschein innerhalb der Lagerhalle fest. Umgehend wurde somit das Stichwort entsprechend des Lagebilds erhöht und weitere Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle nachalarmiert. Ebenso wurde die Brandbekämpfung im Innenangriff unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr eingeleitet.

Die Brandfrüherkennung der Brandmeldeanlage als auch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr haben eine weitere Ausbreitung des Feuers in der Lagerhalle verhindert. Das Feuer wurde dementsprechend schnell unter Kontrolle gebracht. Durch das Feuer waren größere Teile der weitläufigen Lagerhalle verraucht. Die Entrauchung gestaltete sich hier aufgrund der Weitläufigkeit und Bauart der Lagerhalle als aufwendig und nahm dabei den Großteil der Einsatzdauer in Anspruch.

Während des Einsatzes stellte die Einheit Schlebusch den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Nach Abschluss der Maßnahmen durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Insgesamt waren bei diesem Einsatz 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle tätig.

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell