FW-LEV: Brand in einem Restaurant in Leverkusen Schlebusch

Leverkusen (ots)

Um 06:07 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen zu einem Brand in einem Restaurant in Leverkusen Schlebusch gerufen. Durch mehrere Anrufer wurde eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Aufgrund der Meldung wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr des Rettungsdienstes und des Führungsdienstes zur Einsatzstelle alarmiert. Bei Eintreffen bestätige sich die Meldung. Es brannte im Erdgeschoss des Gebäudes. Sofort wurde eine Brandbekämpfung sowie eine Menschenrettung eingeleitet. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Durch die Feuerwehr wurde eine Person gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde vorsorglich eine Warnung über die Warnapp Nina ausgelöst. Während des Einsatzes wurde der Grundschutz im Stadtgebiet durch die Einheiten Rheindorf und Steinbüchel sichergestellt.

Insgesamt waren 15 Fahrzeuge und 52 Einsatzkräfte

