POL-PDLD: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Neupotz (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße in Neupotz kam es im Laufe des Wochenendes (15.08-17.08.2025. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Wohnungseingangstür Zugang in die Wohnung. Es wurden Wertgegenstände im mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271-92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Um sich besser gegen Einbrüche zu schützen, gibt die Polizei folgenden Hinweise: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. Weitere Hinweise können sie unter www.polizei-beratung.de finden oder sich durch ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle beraten lassen.

