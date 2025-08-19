Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf: Unfallflucht am Kreisverkehr

Billigheim-Ingenheim, B38 (ots)

Bereits am 11.08.2025 ereignete sich am Kreisverkehr beim EDEKA-Markt in Appenhofen gegen 13:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht, verursacht durch einen hellblauen Traktor. Der Fahrer des Traktors fuhr vom Parkplatz des EDEKA-Marktes in den Kreisverkehr ein, ohne die Vorfahrt der darin bereits befindlichen Fahrzeuge zu beachten. Aufgrund des dadurch bedingten Bremsmanövers kam es zum Auffahrunfall zweier PKW im Kreisverkehr, durch den erheblicher Sachschaden entstand. Wer Angaben zum unfallverursachenden Traktor geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Landau (06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell