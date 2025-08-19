Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Polizei sucht unbekannten Motorradfahrer

Edesheim (ots)

Zu einem angeblichen Verkehrsunfall ist es am Montagmittag (18.08.2025, 13.45 Uhr) auf der L 507/Einmündung Friedhofstraße gekommen. Eine 41 Jahre alte Mercedesfahrerin bemerkte während der Fahrt, dass sie von einem Motorradfahrer auf der Beifahrerseite gestreift wurde. Sie habe umgehend angehalten und wollte sich um den Zweiradfahrer kümmern. Dieser richtete sich auf und fuhr davon. Der unbekannte Mann trug schwarze Motorradkleidung und war mit einem schwarz-roten Motorrad unterwegs. Mehr ist derzeit nicht bekannt. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell