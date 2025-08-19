POL-PDLD: B10/Landau - Unfall mit schwerverletzter Beifahrerin
B10/Landau (ots)
B10/Landau - Unfall mit schwerverletzter Beifahrerin
Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit kam am Montagabend (18.08.2025, 18.30 Uhr) ein 33 Jahre alter Hyundaifahrer auf der L 512, Zubringer zur B10 in Fahrtrichtung A65 in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Hierbei erlitt seine 30 Jahre alte Beifahrerin ein Schleudertrauma sowie ein Hüftprellung, weshalb sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.
