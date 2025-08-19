PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Landau - Unfall mit schwerverletzter Beifahrerin

B10/Landau (ots)

Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit kam am Montagabend (18.08.2025, 18.30 Uhr) ein 33 Jahre alter Hyundaifahrer auf der L 512, Zubringer zur B10 in Fahrtrichtung A65 in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Hierbei erlitt seine 30 Jahre alte Beifahrerin ein Schleudertrauma sowie ein Hüftprellung, weshalb sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

