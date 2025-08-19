POL-PDLD: B10/Landau - Unfall mit schwerverletzter Beifahrerin

Billigheim-Ingenheim, B38 (ots) - Bereits am 11.08.2025 ereignete sich am Kreisverkehr beim EDEKA-Markt in Appenhofen gegen 13:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht, verursacht durch einen hellblauen Traktor. Der Fahrer des Traktors fuhr vom Parkplatz des EDEKA-Marktes in den Kreisverkehr ein, ohne die Vorfahrt der darin bereits befindlichen Fahrzeuge zu beachten. Aufgrund des dadurch bedingten Bremsmanövers kam es zum ...

