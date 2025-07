Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garten verwüstet

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter betraten in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen ein Gartengrundstück in der Straße "Am Hechtteich" in Hildburghausen. Sie beschädigten Blumenkübel und kippten diese um, rissen Blumen raus und warfen Sitzgelegenheiten um. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0168582/2025 entgegen.

