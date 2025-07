Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fundsachen entwendet

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom Nachmittag des 20.06.2025 bis Montagmorgen gewaltsam Zutritt zum Bürogebäude eines Busunternehmens in der Bahnhofstraße in Hildburghausen. Die Einbrecher entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen einen Karton mit Fundsachen im Gesamtwert von etwa 100 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0167675/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell