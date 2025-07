Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruchsversuch

Schleusingen (ots)

Samstagabend gegen 23:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in den bei einem Einkaufsmarkt befindlichen Bereich einer Bäckerei in der Suhler Straße in Schleusingen einzudringen. Die nach derzeitigen Erkenntnissen drei männlichen Täter gelangten nicht ins Innere und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0167767/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell