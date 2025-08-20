POL-PDLD: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Rülzheim (ots)
Am Dienstag, den 19.08.2025, gegen 13:20 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Germersheim durch einen aufmerksamen Bürger ein Motorroller gemeldet, welcher augenscheinlich zu schnell fahren würde. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 15-jährige Fahrer des Kleinkraftrades nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
