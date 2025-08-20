Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis

Landau (ots)

Gleich zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis stellte die Polizei am Dienstagabend (19.08.2025) in Landau fest. Gegen 18:15 Uhr wurde eine 25-jährige Autofahrerin in der Straße An 44 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ihre Angaben, zuletzt vor sechs Monaten "gekifft" zu haben, wurden durch einen freiwilligen Schnelltest widerlegt. Dieser reagierte nämlich positiv auf die Stoffgruppe THC, womit der letzte Konsum noch nicht so lange zurückliegen dürfte. Ein 31-jähriger Autofahrer wurde gegen 18:40 Uhr in der Reiterstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm ergaben sich ebenfalls Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel, ein Schnelltest reagierte auch positiv auf THC. Beiden Fahrzeugführern wurde bei der Polizeidienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem müssen sie sich jeweils in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Auch die Führerscheinstelle wurde informiert.

