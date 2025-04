Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gegen Pkw und Pkw-Fahrer getreten

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (24. April) befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Zülpich die Kölner Straße in Euskirchen in Richtung Wilhelmstraße.

In Höhe der Straßen Gansweide/Wilhelmstraße überquerten zwei unbekannte Personen die Fahrbahn von links nach rechts.

Nach Angaben des Pkw-Fahrers schienen sich die beiden Männer durch das auf der Fahrbahn stehende Fahrzeug bedrängt zu fühlen.

Daraufhin trat einer der Unbekannten gegen den vorderen rechten Kotflügel des Fahrzeugs. Das Fahrzeug wurde beschädigt.

Der 58-Jährige stieg daraufhin aus dem Fahrzeug aus. Auf der Straße kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Unbekannten und dem 58-Jährigen.

Im Zuge dieser Auseinandersetzung trat einer der Männer mehrfach auf den Pkw-Fahrer ein.

Drei weitere unbekannte Zeugen kamen hinzu und versuchten die Auseinandersetzung zu schlichten. Daraufhin entfernten sich die beiden Unbekannten in Richtung der Straße Gansweide. Dort stiegen beide in einen schwarzen Geländewagen. Dieses Fahrzeug wurde von einem weiteren Unbekannten gefahren.

Ein Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,85 bis 1,95 Meter groß - ca. 30 bis 40 Jahre alt - helle Jacke (augenscheinlich Kort) - Jeans - schwarze Schuhe - südländisches Erscheinungsbild.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen gefertigt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell