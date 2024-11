Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Feuerwehrübung auf KliLu-Gelände abgeschlossen

Parallel zur Übung Dachstuhlbrand im Stadtteil Maudach

Ludwigshafen (ots)

(JD/JS) Rund 180 Menschen haben am heutigen Samstagvormittag, 23. November 2024, an einer Feuerwehrübung in Klinikum Ludwigshafen (KliLu) mitgewirkt. Im Zuge des Szenarios wurde der Brand in einem Klinikgebäude simuliert, bei dem eine große Anzahl von Patient*innen und Verletzten gerettet und versorgt werden muss. Die Übung erfolgte im Vorfeld zur Inbetriebnahme des Neubaus Haus D auf dem KliLu-Gelände. Ziel der Simulation war es, das gemeinsamen Zusammenwirken und die Einsatzabläufe der Rettungskräfte zu überprüfen und für Einsätze in der Zukunft weiter zu optimieren.

An der Übung, die bis zum frühen Nachmittag gegen 12.30 Uhr andauerte, nahmen Klinikmitarbeiter*innen sowie Helfer*innen der Schnelleinsatzgruppen (SEG) des Katastrophenschutzes Ludwigshafen und Einsatzkräfte der Ludwigshafener Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr teil.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck dankte allen Teilnehmer*innen für das Mitwirken an der Übung. "Nur regelmäßiges Üben und gute Absprachen ermöglichen den engagierten Rettungskräften dann im realen Gefahrenfall, Menschen bestmöglich zu schützen und zu retten."

Während der Übung unterstützte die Feuerwehr Frankenthal die Feuerwehr Ludwigshafen und stand für das alltägliche, parallele Einsatzgeschehen im Stadtgebiet zur Verfügung.

Um 12:16 wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in der Maudacher Straße im Stadtteil Maudach gerufen. Die ersten Einsatzkräfte stellten eine Rauchentwicklung im Dachbereich eines Einfamilienhauses fest. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Der Brand in einem Wohnraum im Dachgeschoss konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Das Gebäude wurde anschließend mittels Elektro-Lüfter vom Rauch befreit, dieses ist aber aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zwei Bewohner des Wohnhauses wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Ludwigshafen mit 6 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, sowie der Rettungsdienst, die Polizei und der Entstördienst der TWL.

