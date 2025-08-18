PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach schweren Verkehrsunfall gesucht - Fußgänger von Pkw erfasst

Bad Langensalza (ots)

Am Freitag, den 08. August 2025, berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen schweren Verkehrsunfall in der Tennstedter Straße. Der Unfall ereignete am Donnerstag, den 7. August 2025, um 14.05 Uhr, unter der Beteiligung eines Fußgängers und eines Pkw auf Höhe des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6092888

Durch die Polizeistation Bad Langensalza werden derzeit Ermittlungen zur genauen Unfallursache geführt. In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass unmittelbar vor der Kollision des Autos mit dem Fußgänger zwei weitere Personen die Tennstedter Straße querten. Diese werden ebenso gesucht, wie der Fahrer oder die Fahrerin und weitere mögliche Insassen eines Pkw, der direkt hinter dem verunfallten Auto fuhr.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich in der Felsenkellerstraße eine Gruppe von etwa vier Personen, die gegebenenfalls den Unfall beobachtet hat. Auch diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0204489

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

