PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Wohnhausbrand endet glimpflich

Bleicherode (ots)

Am Freitag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6097822

Im Ergebnis der vorläufigen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass durch die Brandzehrung ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden ist. Zur Bestimmung der Brandursache wird ein Sachverständiger hinzugezogen, folglich dauern die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Nordhausen an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 15:34

    LPI-NDH: Einbrecher in Werkstatt

    Gernrode (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Werkstatt in der Bahnhofstraße ein. Der oder die Täter entwendeten daraus mehrere Elektrowerkzeuge im Wert eines vierstelligen Bereiches. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die den Einbruch bemerkt haben oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, werden ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:34

    LPI-NDH: Aufgefahren

    Bad Frankenhausen (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmorgen im Kyffhäuserkreis. Eine Autofahrerin befuhr gegen 7.10 Uhr die Landstraße 1172 aus Richtung Bad Frankenhausen in Richtung Esperstedt. Als sie verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringerte, fuhr der Fahrer des nachfolgenden Pkw auf ihr Fahrzeug auf. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:33

    LPI-NDH: Dieb schlagen in Kieswerk zu

    Oldisleben (ots) - Derzeit Unbekannte haben in der Esperstedter Straße am Montag in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 06.30 Uhr das dortige Kieswerk heimgesucht. Hierbei zielten es die Täter auf Kabel ab, die sie gewaltsam mit einem Schneidwerkzeug heraustrennten. Der Wert des Beuteguts beträgt etwa 100 Euro. Der Sachschaden ist etwa um ein zehnfaches höher. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren