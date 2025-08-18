Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Wohnhausbrand endet glimpflich

Bleicherode (ots)

Am Freitag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6097822

Im Ergebnis der vorläufigen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass durch die Brandzehrung ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden ist. Zur Bestimmung der Brandursache wird ein Sachverständiger hinzugezogen, folglich dauern die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Nordhausen an.

