Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgefahren

Bad Frankenhausen (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmorgen im Kyffhäuserkreis. Eine Autofahrerin befuhr gegen 7.10 Uhr die Landstraße 1172 aus Richtung Bad Frankenhausen in Richtung Esperstedt. Als sie verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringerte, fuhr der Fahrer des nachfolgenden Pkw auf ihr Fahrzeug auf. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

