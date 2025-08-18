PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrgast nach Auffahrunfall verletzt

Mühlhausen (ots)

Die Thomas-Müntzer-Straße in Richtung Görmar befuhren am Montag zwei Fahrzeug hintereinander. Auf Höhe eines Parkplatzes mussten beide Fahrzeugführer verkehrsbedingt Halten. Anschließend fuhren beide Fahrzeuge an, hierbei musste der vorrausfahrende Taxifahrer nochmals verzögern. In der Folge kollidierte der nachfolgende Volkswagen mit dem Haltenden. Ein Fahrgast im Taxi wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
  18.08.2025 – 15:31

    LPI-NDH: Scheibe zerstört - Zeugen gesucht!

    Steinbrücken (ots) - Zum Ziel bislang unbekannter Täter wurde die Fensterscheibe eines Transporters in der Straße Krümmling. Im Zeitraum von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 10.30 Uhr, beschädigten die Täter die Scheibe auf unbekannte Art und Weise. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde aus dem Daimler-Benz nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei ...

    mehr
  18.08.2025 – 15:29

    LPI-NDH: Alkoholisiert durch die Nacht - Wiederholungstäterin auf zwei Rädern

    Nordhausen (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppten Polizeibeamte eine Radfahrerin gegen 22.20 Uhr in der Martin-Niemöller-Straße. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 42-Jährigen einen Wert von mehr als zwei Promille. Zu Bestimmung der genauen Konzentration an Alkohol im Blut wurde die Radfahrerin in das nächstgelegene Klinikum gebracht. Gegen ...

    mehr
  18.08.2025 – 15:28

    LPI-NDH: Gauner auf Motocrossstrecke

    Bruchstedt (ots) - Zum Ziel von Dieben wurden im Zeitraum von Samstag zu Sonntag drei Container auf dem Gelände einer Motocrossstrecke. Unbekannte Täter öffneten die Container gewaltsam und entwendeten aus diesen Getränke und Beleuchtung. Hierbei verursachten die Täter seinen Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Der Wert des Beuteguts wird auf einen Geldwert im unteren dreistelligen Bereich geschätzt. Können Sie ...

    mehr
