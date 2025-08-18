Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrgast nach Auffahrunfall verletzt
Mühlhausen (ots)
Die Thomas-Müntzer-Straße in Richtung Görmar befuhren am Montag zwei Fahrzeug hintereinander. Auf Höhe eines Parkplatzes mussten beide Fahrzeugführer verkehrsbedingt Halten. Anschließend fuhren beide Fahrzeuge an, hierbei musste der vorrausfahrende Taxifahrer nochmals verzögern. In der Folge kollidierte der nachfolgende Volkswagen mit dem Haltenden. Ein Fahrgast im Taxi wurde leicht verletzt.
