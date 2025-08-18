Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert durch die Nacht - Wiederholungstäterin auf zwei Rädern

Nordhausen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppten Polizeibeamte eine Radfahrerin gegen 22.20 Uhr in der Martin-Niemöller-Straße. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 42-Jährigen einen Wert von mehr als zwei Promille. Zu Bestimmung der genauen Konzentration an Alkohol im Blut wurde die Radfahrerin in das nächstgelegene Klinikum gebracht.

Gegen Mitternacht mussten die Beamten die Frau erneut im Stadtgebiet auf ihrem Fahrrad feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert etwas weniger als zwei Promille. Für die Radfahrerin ging es erneut in das Klinikum zu einer Blutprobenentnahme.

Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten zwei Ermittlungsverfahren ein.

