Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gauner auf Motocrossstrecke

Bruchstedt (ots)

Zum Ziel von Dieben wurden im Zeitraum von Samstag zu Sonntag drei Container auf dem Gelände einer Motocrossstrecke. Unbekannte Täter öffneten die Container gewaltsam und entwendeten aus diesen Getränke und Beleuchtung. Hierbei verursachten die Täter seinen Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Der Wert des Beuteguts wird auf einen Geldwert im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.

Können Sie Hinweise zum Tathergang oder der Täterschaft geben, dann kontaktieren Sie bitte die Polizei aus dem Unstrut-Hainich-Kreis unter der Tel. 03601/4510.

Aktenzeichen: 0213508

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

