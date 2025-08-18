PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Verkehrskontrolle klicken die Handfesseln

Mühlhausen (ots)

Im Rahmen der Verkehrskontrolle eines Radfahrers am Sonntag zu Mittagszeit stellten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Gegen die Zahlung einer geforderten Geldsumme hätte der Mann eine Verlegung in eine Haftanstalt abwenden können, jedoch verfügte er nicht über ausreichend Geld. Noch am Sonntagabend wurde der 41-Jährige an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

