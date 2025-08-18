Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kraftrad-Fahrerin leicht verletzt

Harztor (ots)

Am Sonntagnachmittag ist eine Motorradfahrerin im Landkreis Nordhausen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die 24-Jährige war gegen 14.10 Uhr auf der Bundesstraße 4 in Netzkater unterwegs. Als sie beabsichtigte, nach links auf einen Parkplatz einzubiegen, verbremste sie sich offenbar und kam in weiterer Folge von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

