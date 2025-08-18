LPI-NDH: Motorradfahrer mit Leitplanke kollidiert

Otterstedt (ots) - In der Nacht zu Montag stand ein Mercedes in der Alten Hauptstraße in Vollbrand. Der Pkw war auf einem Grundstück abgestellt, als das Feuer aus derzeit noch unbekannter Ursache ausbrach. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine daneben befindliche Garage verhindern. Verletzt wurde niemand. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Ersten Schätzungen zufolge ...

