LPI-NDH: Motorradfahrer mit Leitplanke kollidiert

Kyffhäuserland (ots)

Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, die Bundesstraße 85 aus Richtung Kyffhäuser-Denkmal kommend in Fahrtrichtung Kelbra, als er im Bereich einer Kurve zu Fall kam. Der Fahrer rutschte mit seinem Motorrad in die Leitplanke, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. Am Kraftrad entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

