Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Motorradfahrer mit Leitplanke kollidiert
Kyffhäuserland (ots)
Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, die Bundesstraße 85 aus Richtung Kyffhäuser-Denkmal kommend in Fahrtrichtung Kelbra, als er im Bereich einer Kurve zu Fall kam. Der Fahrer rutschte mit seinem Motorrad in die Leitplanke, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. Am Kraftrad entstand Sachschaden.
