Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auto in Vollbrand - Zeugen gesucht
Otterstedt (ots)
In der Nacht zu Montag stand ein Mercedes in der Alten Hauptstraße in Vollbrand. Der Pkw war auf einem Grundstück abgestellt, als das Feuer aus derzeit noch unbekannter Ursache ausbrach. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine daneben befindliche Garage verhindern. Verletzt wurde niemand. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich die Höhe des entstandenen Sachschadens auf mehrere zehntausend Euro. Zur Klärung der Brandursache ermittelten noch in der Nacht Beamte der Nordhäuser Kriminalpolizei.
Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.
Aktenzeichen: 0213745
