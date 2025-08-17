PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht am Steuer

Artern (ots)

Positiv auf Cannabiseinnahme verlief der Drogenvortest am vergangenen Samstag gegen 10:15 Uhr bei einem 35jährigen Mann aus Artern, der durch die Polizeibeamten der PI Kyffhäuser in der Fräuleinstraße kontrolliert wurde. Als hingegen negativ stellte sich heraus, dass der Mann hierbei vorhergehend einen Pkw Ford als verantwortlicher Fahrzeugführer gesteuert hatte. Es eröffnete sich somit Tatverdacht wegen eines Verkehrsdeliktes. Der Mann musste die Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde aus Gründen der Gefahrenabwehr untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 14:44

    LPI-NDH: Verletzte nach Motorradunfall

    Kyffhäuser (ots) - Am vergangenen Samtag kam es gegen 16:40 Uhr im Bereich des Nordhanges am Kyffhäuser zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Motorradfahrerin verletzt wurde. Die 21jährige Frau verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über das Kraftrad und kam von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden sowohl am Kraftrad als auch an der Stahlschutzplanke, mit welchem das Motorrad kollidierte. Die Frau wurde ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 14:32

    LPI-NDH: Fragwürdiges Sportschießen führt zu Polizeieinsatz

    Greußen (ots) - Am vergangenen Samstag wurde gegen 18:45 Uhr der Landeseinsatzzentrale der Polizei eine Personengruppe in der Andreas-Tentzel-Straße gemeldet, welche im dortigen Bereich mit einem vermutlichen Luftgewehr umherschiessen soll. Die Polizeibeamten verlegten zügig zum Einsatzort und trafen die beschriebene Gruppierung dort auch an. Nach den ersten ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 12:14

    LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Bruno S.

    Nordhausen (ots) - Die Fahndungsmaßnahmen nach dem seit dem 13.08.2025 vermissten Bruno S. können eingestellt werden. Er wurde in der Nacht lebend von einem Jäger in einem Waldgebiet zwischen Nordhausen und Petersdorf aufgefunden. Der Vermisste ist in Anbetracht der Umstände wohlauf und wird derzeit im Krankenhaus medizinisch betreut. Die Polizei bedankt sich für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren