Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht am Steuer
Artern (ots)
Positiv auf Cannabiseinnahme verlief der Drogenvortest am vergangenen Samstag gegen 10:15 Uhr bei einem 35jährigen Mann aus Artern, der durch die Polizeibeamten der PI Kyffhäuser in der Fräuleinstraße kontrolliert wurde. Als hingegen negativ stellte sich heraus, dass der Mann hierbei vorhergehend einen Pkw Ford als verantwortlicher Fahrzeugführer gesteuert hatte. Es eröffnete sich somit Tatverdacht wegen eines Verkehrsdeliktes. Der Mann musste die Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde aus Gründen der Gefahrenabwehr untersagt.
