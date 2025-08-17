Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verletzte nach Motorradunfall
Kyffhäuser (ots)
Am vergangenen Samtag kam es gegen 16:40 Uhr im Bereich des Nordhanges am Kyffhäuser zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Motorradfahrerin verletzt wurde. Die 21jährige Frau verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über das Kraftrad und kam von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden sowohl am Kraftrad als auch an der Stahlschutzplanke, mit welchem das Motorrad kollidierte. Die Frau wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.
