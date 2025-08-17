PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht unter Einfluss berauschender Mittel

Nordhausen (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Unfall in der Nordhäuser Friedrichstraße. Hier streifte die 36jährige Fahrerin eines Mazda 6 beim Ausfahren aus einem Grundstück einen parkenden Pkw. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Anhand von Zeugen wurde sie zweifelsfrei ermittelt.

Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass die 
Unfallverursacherin alkoholisiert war und zudem unter dem Einfluss 
berauschender Mittel stand. Die Blutentnahme wurde angeordnet und der
Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

