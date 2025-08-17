Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nachbarn als Reifenstecher

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag zerstachen Unbekannte zwei Reifen eines Skoda Fabia. Dieser stand in der Sangerhäuser Straße. Während der Anzeigenaufnahme am Samstagmorgen wurde bekannt, dass der 22jährige Geschädigte die Nordhäuser Polizei nicht das erste Mal rief. Erst vor wenigen Wochen wurden seine Reifen zerstochen. In seiner Vernehmung gab er an, dass er einen Verdacht habe, der sich in Richtung ehemaliger Nachbarn richte. Die eingesetzten Beamten sicherten Spuren, um den Tätern habhaft werden zu können.

