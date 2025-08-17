Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw beschädigt Verkehrszeichen und flüchtet

Mühlhausen (ots)

Am 17.08.2025 um 00:12 Uhr wurde der PI Unstrut-Hainich durch einen Bürger gemeldet, dass er soeben auf dem Blobach in Mühlhausen einen Pkw beobachtet habe, welcher ein Verkehrszeichen beim Ausparken beschädigt hat. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer von der Unfallstelle ohne den Schaden zu melden. Durch den Zeugen konnte das Kennzeichen des Pkw abgelesen werden. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Verkehrsunfallverursacher dauern an. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gem. § 142 StGB eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell