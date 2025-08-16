PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Teurer Einkauf

Eichsfeld (ots)

Ein 11jähriger Junge stellte am Freitag gegen 19:00 Uhr sein grünes Mountainbike der Marke "Haibike" im Wert von ca. 3000 Euro neben dem Eingang des Netto-Marktes in Heiligenstadt, Bahnhofstraße mit einem Schloß gesichert ab und begab sich anschließend in den Markt. Als er aus dem Markt zurück kam, musste er feststellen, dass ein Unbekannter sein Fahrrad entwendet hatte.

