Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine Kontrolle - drei Anzeigen

Eichsfeld (ots)

Für einen 32 jährigen Mann, welcher mit einem e-Scooter am Samstag, den 16.08.2025 gegen 01:40 Uhr in Heiligenstadt die Dingelstädter Straße befuhr, endete eine Verkehrskontrolle gleich mit drei Anzeigen. Sowohl ein Drogen- als auch Alkoholvortest verlief positiv, so dass der Verdacht einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach § 24 a StVG besteht und entsprechend eine Blutprobe durch einen Arzt genommen wurde. Bei der Überprüfung des e-Scooters wurde festgestellt, dass dieses zur Fahndung nach einem Diebstahl ausgeschrieben war. Da der Mann angab, den e-Scooter kurz zuvor von einem Mann gegen Barzahlung und ohne schriftlichen Kaufvertrag erworben zu haben, wird nun gegen ihn wegen des Verdachtes der Hehlerei ermittelt. Und schließlich bestand kein aktueller Versicherungsschutz für den e-Scooter, weshalb auch in dieser Sache gegen den 32jährigen ermittelt wird.

