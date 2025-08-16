PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten jugendlichen Mädchen

Nordhausen, Erfurt, Jena (ots)

Die Suche nach den beiden vermissten Mädchen Kring und Heinrich, die seit dem 12.08.2025 vermisst wurden, kann eingestellt werden. Beide Mädchen wurden nach Hinweisen von Zeugen wohlbehalten aufgegriffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und die
Unterstützung der Medienvertreter.

Es wird darum gebeten, die Bildnisse und die Namen der Betroffenen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

