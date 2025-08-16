Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten jugendlichen Mädchen

Nordhausen, Erfurt, Jena (ots)

Die Suche nach den beiden vermissten Mädchen Kring und Heinrich, die seit dem 12.08.2025 vermisst wurden, kann eingestellt werden. Beide Mädchen wurden nach Hinweisen von Zeugen wohlbehalten aufgegriffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung der Medienvertreter.

Es wird darum gebeten, die Bildnisse und die Namen der Betroffenen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.

