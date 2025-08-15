Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Frau stürzt mit E-Scooter
Neustadt/Harz (ots)
In der Steinstraße ereignete sich am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 77-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt wurde. Ersten Ermittlungen nach kam die Frau aufgrund er Fahrbahnbeschaffenheit ins Straucheln und stürzte. Die Verunfallte wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht.
