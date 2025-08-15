Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe plündern Baustellencontainer

Nordhausen (ots)

Von einer Baustelle in der Blasiistraße entwendeten Unbekannte in der Zeit von Donnerstag 16.30 Uhr bis Freitag 06.45 Uhr Arbeitsgeräte aus einen Baustellencontainer, in den die Einbrecher zuvor gewaltsam eindrangen. Der Beuteschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls ein. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0211860

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell