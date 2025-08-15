PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontalcrash - zwei Fahrzeugführer schwer verletzt

Ringeleben/KYF (ots)

Gegen 21.15 Uhr ereignete sich in der Borxleber Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw frontal miteinander kollidierten. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Opel in den Gegenverkehr und prallte mit einem Volkswagen zusammen. Hierbei wurde der Fahrer des Opel schwerst und die Fahrerin des Volkswagen schwer verletzt. An der Unfallstelle kam zur Versorgung und dem Transport eines Unfallbeteiligten ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der Verkehr kam für mehrere Stunden komplett zum Erliegen. Zur genauen Klärung der Unfallursache unterstützte ein Sachverständiger die Polizei bei der Tatbestandsaufnahme vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  15.08.2025 – 15:07

    LPI-NDH: Motorrad und Auto kollidieren - Biker leicht verletzt

    Greußen (ots) - In der Lindenstraße ereignete sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Motorrades und eines Pkws. Bei dem Abbiegen eines Linienbusses durchfuhr der 42-jährige Motorradfahrer eine Lücke zwischen dem Bus und einem Auto. Hierbei verlor der Kraftradfahrer die Kontrolle über sein Zweirad und prallte mit dem Auto ...

    mehr
  15.08.2025 – 15:06

    LPI-NDH: Pkw rast in Hauswand - zwei Schwerverletzte

    Niederspier (ots) - Am Freitagmorgen ereignete sich in der Otterstedter Straße gegen 07 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Skoda mit einer Hauswand kollidierte. Die Fahrzeugführerin und ein achtjähriges Kind, welches sich mit in dem Fahrzeug befand, wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Das Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar. Der ...

    mehr
  15.08.2025 – 15:05

    LPI-NDH: Zuleitungen von Stromverteilern entwendet

    Mühlhausen (ots) - Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag 15 Uhr bis Freitag 06 Uhr am Kristanplatz Elektrokabel im Wert von mehr als eintausend Euro entwendet. An der Weinmeile trennten die Täter an vier Baustromverteilern die Kabel ab und entfernten sich mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Zeugen der Tat werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 ...

    mehr
