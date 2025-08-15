Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontalcrash - zwei Fahrzeugführer schwer verletzt

Ringeleben/KYF (ots)

Gegen 21.15 Uhr ereignete sich in der Borxleber Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw frontal miteinander kollidierten. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Opel in den Gegenverkehr und prallte mit einem Volkswagen zusammen. Hierbei wurde der Fahrer des Opel schwerst und die Fahrerin des Volkswagen schwer verletzt. An der Unfallstelle kam zur Versorgung und dem Transport eines Unfallbeteiligten ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der Verkehr kam für mehrere Stunden komplett zum Erliegen. Zur genauen Klärung der Unfallursache unterstützte ein Sachverständiger die Polizei bei der Tatbestandsaufnahme vor Ort.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell