Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zuleitungen von Stromverteilern entwendet

Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag 15 Uhr bis Freitag 06 Uhr am Kristanplatz Elektrokabel im Wert von mehr als eintausend Euro entwendet. An der Weinmeile trennten die Täter an vier Baustromverteilern die Kabel ab und entfernten sich mit dem Beutegut in unbekannte Richtung.

Zeugen der Tat werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 mitzuteilen.

Aktenzeichen: 0211858

