POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37574 Einbeck, OT Opperhausen, Tellerbeck, dortiger landwirtschftl. Betrieb/Bauernhof. Zeit: In den Nachtstunden vom Dienstag, 1. Juli, ca. 21:00 Uhr zum Mittwoch, 2. Juli 2025, 09:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft suchte den Bauernhof in der Straße Tellbeck auf und man verschaffte ...

mehr