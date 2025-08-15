PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall auf Bundesstraße - eine Person verletzt

Mühlhausen (ots)

Auf der Bundesstraße 247, zwischen Mühlhausen und Höngeda, ereignete sich gegen 16.15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt worden ist. Derzeit ist bekannt, dass ein Volkswagen nach links in Richtung Am Felchtaer Bach abbiegen wollte. Hierbei kam es zur Kollision mit einem im Gegenverkehr befindlichen Auto. Durch den Aufprall wurde ein Fahrzeuginsasse verletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Unfalls ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

